Норвегия и Турция сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2022

Футболисты сборной Турции не смогли переиграть команду Норвегии в домашнем матче 7-го тура отборочного раунда ЧМ-2022.

В составе турецкой команды голом отметился Керем Актюркоглу (6-я минута), у гостей точным ударом отличился Кристиан Торстведт (41).

После этой встречи Норвегия набрала 14 очков и сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице группы G. Турция, имея в активе 12 очков, расположилась на третьем месте.

В следующем туре турецкая команды на выезде сыграет против Латвии, а норвежцы встретятся со сборной Черногории.