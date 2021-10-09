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09 октября 00:07
автор: Александр Бойченко

Баринов не сможет принять участия в матче со Словенией

Полузащитник получил вторую желтую в отборе на ЧМ-2022.

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов на 84-й минуте матча со Словакией (1:0) получил вторую желтую карточку в отборочном турнире ЧМ-2022 и заработал дисквалификацию на одну игру.

Он пропустит игру со Словенией, которая состоится 11 октября в Мариборе. Первое предупреждение ему было сделано во время встречи с Хорватией на «Лужниках» (0:0).

Россияне победили благодаря автоголу словацкого защитника Милана Шкриньяра на 24-й минуте встречи. Игрок обороны миланского «Интера» отправил мяч в свои ворота после прострела полузащитника нашей сборной Арсена Захаряна.

Таким образом, команда Карпина с 16 очками осталась на второй позиции секстета Н, уступая по дополнительным показателям Хорватии. Подопечные Павела Гапала опустились на четвертую позицию, имея в своем активе девять очков.

В следующем туре Россия отправится в гости к Словении, а Словакия сыграет на выезде с Хорватией. Обе встречи состоятся 11 октября.

источник: «Советский спорт»
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