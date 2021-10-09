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09 октября 00:12
автор: Александр Бойченко

Экс-защитник «Локомотива» Дюрица: Россия отскочила, но кому от этого станет легче?

Сборная Словакии не сумела обыграть Россию на выезде в Казани.

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица поделился своим мнением об итогах отборочного матча ЧМ-2020. Сборная Словакии проиграла России со счетом 0:1.

«Сборная Словакии в матче с Россией была лучше по всем компонентам. И мы создали намного больше голевых моментов. Словаки атаковали, но, к сожалению, ничего не смогли сделать. Россия, безусловно, отскочила, но кому от этого станет легче? Все забудут игру: в истории останется только один результат», - передает слова Дюрицы «Чемпионат».

Россияне победили благодаря автоголу словацкого защитника Милана Шкриньяра на 24-й минуте встречи. Игрок обороны миланского «Интера» отправил мяч в свои ворота после прострела полузащитника нашей сборной Арсена Захаряна.

Таким образом, команда Карпина с 16 очками осталась на второй позиции секстета Н, уступая по дополнительным показателям Хорватии. Подопечные Павела Гапала опустились на четвертую позицию, имея в своем активе девять очков.

В следующем туре Россия отправится в гости к Словении, а Словакия сыграет на выезде с Хорватией. Обе встречи состоятся 11 октября.

источник: Чемпионат.com
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