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Валерий Карпин: По качеству игры в матче со Словакией лучше вообще ничего не говорить
09 октября 00:20
автор: Александр Бойченко
автор фото: Словацкий футбольный союз

Валерий Карпин: По качеству игры в матче со Словакией лучше вообще ничего не говорить

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги домашнего матча 7-го тура группового раунда квалификации ЧМ-2022 с командой Словакии (1:0).

«Результатом довольны, а по качеству лучше вообще ничего не говорить. Всё и так было видно на поле. Такие матчи бывают, когда ничего не получается, особенно в атаке. В таких случаях надо терпеть, показывать, что мы команда.

По настрою и самоотдаче вопросов нет никаких к ребятам. Друг за друга все бились, умирали на поле. Терехов и Чистяков сыграли достойно. Нельзя говорить отдельно от команды, но для первой игры достойно», - передает слова Карпина «Матч ТВ».

Добавим, что встреча прошла в пятницу, 8 октября, на «Ак Барс Арене» в Казани. Единственный гол в этой встрече записан на счет защитника сборной Словакии Милана Шкриньяра, который отправил мяч в собственные ворота после прострела полузащитника Арсена Захаряна.

Сборная России, набрав 16 очков в семи встречах, продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице группы Н, уступая команде Хорватии лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В следующем туре российская команда 11 октября сыграет в гостях против Словении.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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