Александр Мостовой - об игре со Словакией: Соперник задавил так, что мы забыли, как в футбол играть

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой подвел итоги отборочного матча ЧМ-2022 со сборной Словакии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян.

«Ужасно, очень плохая игра. Все мы понимаем, что Словакия задавила нас так, что мы не знали, бедные, как в футбол играть. Даже когда гол забивали – случайно, что соперник в свои забил. Вратарь должен был крикнуть и мяч забрать.

Результат удивительный. А после вчерашнего футбола… Жаль не было другого футбола, чтобы переключить», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Россияне победили благодаря автоголу словацкого защитника Милана Шкриньяра на 24-й минуте встречи. Игрок обороны миланского «Интера» отправил мяч в свои ворота после прострела полузащитника нашей сборной Арсена Захаряна.

Таким образом, команда Карпина с 16 очками осталась на второй позиции секстета Н, уступая по дополнительным показателям Хорватии. Подопечные Павела Гапала опустились на четвертую позицию, имея в своем активе девять очков.