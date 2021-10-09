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09 октября 13:44
автор: Владислав Корегин

Сергей Игнашевич: Задача «Балтики» – вернуться в гонку за первые места в ФНЛ

В данный момент калининградцы располагаются на десятой строчке в таблице.

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич оценил победный результат своей команды над «СКА-Хабаровском» (2:0) в гостевом матче 16-го тура ФНЛ.

Отметим, что эта победа стала для 42-летнего специалиста первой на посту наставника калининградского клуб – он возглавил команду 2 октября, подписав контракт 30 июня 2023 года.

– Считаю, заслуженно победили сегодня. Игра была непростая, футболисты с первой до последней минуты показывали высокий уровень самоотдачи, высокое командное мастерство. Было очень приятно наблюдать за игрой нашей команды, потому что я, конечно, изучал ее, прежде чем возглавить. Наша задача – вернуться в гонку за первые места, – цитирует Игнашевича пресс-служба клуба «СКА-Хабаровск».

Добавим, что «Балтика» занимает десятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 21 очко. 13 октября калининградский клуб сыграет дома с «Волгарем».

источник: ФК «СКА-Хабаровск»
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