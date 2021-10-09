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09 октября 13:55
автор: Владислав Корегин

Рабьо заразился коронавирусом – игрок не поможет сборной Франции в финале Лиги наций с Испанией

Игра пройдет 10 октября в Милане.

Центральный полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо пропустит финальный матч Лиги наций, в котором подопечные Дидье Дешама сыграют против Испании.

Как сообщает Get French Football News, 26-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19.

Напомним, игра между сборными Франции и Испании состоится 10 октября в Милане. Начало встречи – в 21:45 мск. В полуфинале французы одержали волевую победу над Бельгией (3:2), отыгравшись со счета 0:2. Что касается испанцев, то команда Луиса Энрике обыграла Италию (2:1).

источник: Get French Football News
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