Рабьо заразился коронавирусом – игрок не поможет сборной Франции в финале Лиги наций с Испанией

Центральный полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо пропустит финальный матч Лиги наций, в котором подопечные Дидье Дешама сыграют против Испании.

Как сообщает Get French Football News, 26-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19.

Напомним, игра между сборными Франции и Испании состоится 10 октября в Милане. Начало встречи – в 21:45 мск. В полуфинале французы одержали волевую победу над Бельгией (3:2), отыгравшись со счета 0:2. Что касается испанцев, то команда Луиса Энрике обыграла Италию (2:1).