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09 октября 14:28
автор: Владислав Корегин

«Рома» планирует зимой подписать полузащитника сборной Швейцарии Закарию

Сделка должна состояться в январе 2022 года.

Опорный полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха и сборной Швейцарии Денис Закария может стать игроком «Ромы».

Согласно информации Corriere dello Sport, руководство римского клуба заинтересовано в подписании 24-летнего швейцарца в зимнее трансферное окно. В данный момент представители «волков» ведут переговоры с агентом футболиста.

Напомним, Закария выступает за «Боруссию» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за команду 133 матча, забил 11 голов и отдал 8 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

В составе сборной Швейцарии хавбек отыграл 37 встреч (3 гола).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

источник: Corriere dello Sport
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