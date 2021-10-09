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09 октября 14:38
автор: Владислав Корегин

Руслан Малиновский: В «Аталанте» Миранчуку помогает вся команда – начинать в Италии непросто

В нынешнем сезоне россиянин лишь дважды выходил в стартовом составе клуба серии А.

Атакующий полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский высказался об игре своего партнера по команде Алексея Миранчука.

Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин может покинуть стан «бергамасков» в январе 2022 года, если к тому моменту он не будет получать игровую практику.

– Миранчук – хороший парень, очень застенчивый. Ему помогает вся команда. Начинать в Италии непросто, особенно в «Аталанте»: здесь 15-16 футболистов могут играть на высоком уровне. Остальное может сказать только тренер, – цитирует Малиновского L'Eco di Bergamo.

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября прошлого года. Сумма его трансфера из «Локомотива» составила 14,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в пяти матчах клуба из Бергамо во всех турнирах, отдав один результативный пас. При этом в последних четырех встречах команды хавбек неизменно оставался на скамейке запасных.

источник: L'Eco di Bergamo
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