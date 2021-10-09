«Ротор» упустил победу над «Енисеем» в Красноярске

Волгоградский «Ротор» в гостевом матче 16-го тура футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграл вничью с «Енисеем» cо счетом 1:1.

На гол полузащитника сине-голубых Андрея Чуканова (5-я минута игры) хозяева ответили точным ударом своего хавбека Егора Иванова (80).

Таким образом, волгоградский клуб набрал 21 очко и поднялся на десятое место турнирной таблицы ФНЛ, а красноярская команда занимает в ней 14-ю позицию с 18 очками.

13 октября «Ротор» на своем поле примет «Кубань», а «Енисей» проведет выездную встречу с «КАМАЗом».

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