Белотти должен сменить «Торино» на «Милан»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти должен пополнить состав «Милана» в январе 2022 года.

Как утверждает Tuttosport, 27-летний итальянец отказался продлевать контракт с туринской командой и готов покинуть коллектив по окончании сезона-2021/22. Однако руководство «россонери» не хочет ждать открытия летнего трансферного окна и собирается подписать футболиста ближайшей зимой, чтобы усилить атакующую линию клуба.

Пока команды еще не начали переговоры между собой, однако итальянские СМИ уверены в переходе Белотти в стан красно-черных.

Напомним, Белотти выступает за «Торино» с лета 2015 года – на его счету 106 забитых мячей и 26 ассистов в 231 матче. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2022-го.

За сборную Италии форвард отыграл 39 встреч, отличившись 12 голами.