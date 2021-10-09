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09 октября 15:24
автор: Владислав Корегин

Эден Азар пропустит матч сборной Бельгии с Италией из-за повреждения

Игра запланирована на 10 октября в 16:00 мск.

Пресс-служба Федерации футбола Бельгии сообщила о том, что фланговый нападающий национальной команды Эден Азар получил травму в полуфинальной игре Лиги наций с Францией (2:3).

Отметим, что 30-летний футболист попросил замену во втором тайме. В первой половине встречи он почувствовал дискомфорт в ноге и схватился за бедро, однако продолжил играть.

В данный момент, Азар покинул расположение сборной и не поможет команде в матче за третье место Лиги наций с Италией, который состоится 10 октября.

В нынешнем сезоне на счету бельгийца восемь проведенных встреч за «Реал» во всех турнирах, отдав один ассист.

источник: Федерация футбола Бельгии
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