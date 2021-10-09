Алексей Сафронов: Три очка – есть три, сейчас нам не до жиру

- Хотел бы вас поздравить, как сказали бы в иные эпохи, с победой советского футбола…

- Три очка – есть три. Сейчас нам не до жиру. А если б при отличной игре проиграли – это бы было лучше?

Сейчас нам нужно двигаться от игры к игре, очень не хочется пропускать чемпионат мира.

- Согласен – не до жиру, а три очка никто уже не отнимет. Тем более, фактически играли второй сборной.

- Так и есть – из травмированных еще одну сборную можно составить. Если на словаков посмотреть – у них состав-то посильнее будет. Ребята играют в Европе и не на последних ролях в своих командах.