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09 октября 15:34
автор: Юрий Волохов

Алексей Сафронов: Три очка – есть три, сейчас нам не до жиру

Футбольный агент Алексей Сафронов считает, что главное во вчерашнем матче со Словакией – результат.

- Хотел бы вас поздравить, как сказали бы в иные эпохи, с победой советского футбола…

- Три очка – есть три. Сейчас нам не до жиру. А если б при отличной игре проиграли – это бы было лучше?

Сейчас нам нужно двигаться от игры к игре, очень не хочется пропускать чемпионат мира.

- Согласен – не до жиру, а три очка никто уже не отнимет. Тем более, фактически играли второй сборной.

- Так и есть – из травмированных еще одну сборную можно составить. Если на словаков посмотреть – у них состав-то посильнее будет. Ребята играют в Европе и не на последних ролях в своих командах.

И молодцы, что выиграли, хотя и на зубах. Главное – попасть в Катар, а игру со словаками никто не вспомнит.

источник: «Советский спорт»
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