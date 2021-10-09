Совладелец «Ньюкасла»: Клуб будет бороться за приобретение игроков мирового уровня

Совладелец «Ньюкасла» Аманда Стейвли поделилась ближайшими планами нового руководства команды.

Напомним, что 7 октября стало известно, что бывший владелец «сорок» миллиардер Майкл Эшли продал клуб за сумму около 360 миллионов евро. Покупателем стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).

– Клуб имеет большие амбиции. Мы будем бороться за приобретение игроков мирового уровня. Но для этого нам нужно создать необходимую инфраструктуру. Тренировочная база команды находится в неудовлетворительном состоянии, потому будет требовать больших денежных вливаний. Хорошо, что в данном случае финансовый фэйр-плей не будет нас ограничивать. Для того, чтобы занимать высокие позиции в АПЛ, нужно заложить прочный фундамент, а не только заниматься покупкой топ-игроков, – цитирует Стейли The Sun.

В данный момент главным тренером «Ньюкасла» является Стив Брюс. В нынешнем сезоне клуб занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице, набрав три очка после семи туров.