«Факел» потерпел гостевое поражение от «Олимпа-Долгопрудного»

«Олимп-Долгопрудный» одержал домашнюю победу над «Факелом» (2:0) в матче 16-го тура ФНЛ.

Отметим, в первом тайме гости остались вдесятером на 44-й минуте после того, как главный арбитр встречи Евгений Буланов удалил с поля полузащитника Алихана Шаваева за вторую желтую карточку.

Во второй половине игры хозяева смогли воспользоваться численным преимуществом и забить два гола в ворота голкипера соперников Ильи Свинова – авторами забитых мячей стали Данила Янов (68-я минута) и Ада Ома Джозеф (74).

«Долгопрудный» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Факел» остался на второй строчке с 30 очками.

13 октября «Олимп» сыграет в гостях против «Томи», а воронежский клуб в тот же день на своем поле примет «СКА-Хабаровск».