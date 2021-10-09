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09 октября 16:00
автор: Владислав Корегин

«Факел» потерпел гостевое поражение от «Олимпа-Долгопрудного»

Воронежский клуб не смог сократить отставание от лидера турнирной таблицы ФНЛ – «Оренбурга», по-прежнему уступая команде четыре очка.

«Олимп-Долгопрудный» одержал домашнюю победу над «Факелом» (2:0) в матче 16-го тура ФНЛ.

Отметим, в первом тайме гости остались вдесятером на 44-й минуте после того, как главный арбитр встречи Евгений Буланов удалил с поля полузащитника Алихана Шаваева за вторую желтую карточку.

Во второй половине игры хозяева смогли воспользоваться численным преимуществом и забить два гола в ворота голкипера соперников Ильи Свинова – авторами забитых мячей стали Данила Янов (68-я минута) и Ада Ома Джозеф (74).

«Долгопрудный» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Факел» остался на второй строчке с 30 очками.

13 октября «Олимп» сыграет в гостях против «Томи», а воронежский клуб в тот же день на своем поле примет «СКА-Хабаровск».

ФНЛ

16-й тур

«Олимп-Долгопрудный» – «Факел» – 2:0 (0:0)

Голы: Янов, 68. Джозеф, 74.

Удаление: Шаваев, 44.

источник: «Советский спорт»
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