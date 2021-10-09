Новые владельцы «Ньюкасла» готовы потратить зимой 190 млн фунтов на новых футболистов

Стала известна сумма, которую готов потратить новый владелец «Ньюкасла» - государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии в зимнее трансферное окно.

Зимой «Ньюксал» заплатит за новых футболистов 190 млн. фунтов, сообщает RT, ссылаясь на The Telegraph.

По данным источника, клуб уложится в финансовый фейр-плей, благодаря низкой покупательной активности предыдущих владельцев «Ньюкасла» и уменьшении прошедшим летом зарплатной ведомости на 12 млн. фунтов.

По информации СМИ, состав «сорок» могут пополнить нападающий «ПСЖ» Марио Икарди и полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо.