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09 октября 16:43
автор: Максим Скороходов

Новые владельцы «Ньюкасла» готовы потратить зимой 190 млн фунтов на новых футболистов

«Сороки» укладываются в финансовый фейр-плей.

Стала известна сумма, которую готов потратить новый владелец «Ньюкасла» - государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии в зимнее трансферное окно.

Зимой «Ньюксал» заплатит за новых футболистов 190 млн. фунтов, сообщает RT, ссылаясь на The Telegraph.

По данным источника, клуб уложится в финансовый фейр-плей, благодаря низкой покупательной активности предыдущих владельцев «Ньюкасла» и уменьшении прошедшим летом зарплатной ведомости на 12 млн. фунтов.

По информации СМИ, состав «сорок» могут пополнить нападающий «ПСЖ» Марио Икарди и полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

источник: «RT на русском»
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