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09 октября 17:05
автор: Максим Скороходов

Орлов считает, что «Спартаку» повезло в матче с «Наполи»

По мнению комментатора, позиции главного тренера красно-белых не улучшились.

Телекомментатор Геннадий Орлов не оценил гостевую победу «Спартака» над «Наполи» (3:2) во втором туре Лиге Европы.

«Повезло им в Лиге Европы. «Наполи» идет на первом месте в Италии, а в матче со «Спартаком» Спаллетти что-то не рассчитал. Видимо, забили гол и подумали: «Ну все, уж этих-то обыграем». Отдельно футболисты «Спартака» умеют играть, но надо выстроить игру. А дадут ли выстроить португальцу? Как долго он продержится?» - приводит слова Орлова, сказанные в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» RT.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в группе С. 20 октября красно-белые примут на свое поле «Лестер».

Напомним, что с текущего сезона, победитель группы выходит в 1/8 финала, команда, ставшая второй, сыграет в дополнительном раунде с клубом из Лиги чемпионов, а третье место позволяет продолжить выступления в еврокубках - в Лиге конференций.

источник: «RT на русском»
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