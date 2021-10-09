Сборная Швеции обыграла Косово в отборе на чемпионат мира

Сборная Швеции в домашней встрече победила команду Косово в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре со счетом 3:0.

Голы в данной встречи в активе Эмиля Форсберга (29-я минута, с пенальти), Александра Исака (62) и Робина Квайсона (79).

Таким образом, сборная Швеции набрала 12 очков и занимает второе место в группе B, а команда Косова с четырьмя очками располагается на четвертой строчке.

Швеция в своем следующем матче отбора примет на своем поле 12 октября Грецию, а Косово ждет домашняя встреча с Грузией.

Чемпионат мира-2022