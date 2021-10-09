Сборная Шотландии на своем поле вырвала победу у Израиля в матче отборочного раунда ЧМ-2022

Сборная Шотландии со счетом 3:2 обыграла с команду Израиля в домашнем матче 7-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года.

В составе шотландской команды голами отметились Джон Макгинн (29-я минута), Линдон Дайкс (55) и Скотт Мактоминей (90+4). У израильской сборной точными ударами отличились Эран Захави (5) и Мунас Даббур (31).

Отметим, что в компенсированное время первого тайма нападающий шотландцев Линдон Дайкс не смог реализовать пенальти.

После этой игры Шотландия набрала 14 очков и продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице группы F. Израиль, имея в активе 10 очков, расположился на третьем месте.

В следующем туре Шотландия сыграет против в гостях команды Фарерских островов, а израильская команда на своем встретится с Молдавией.