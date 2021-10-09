ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
09 октября 22:38
автор: Александр Поволоцкий

Дюпин пропустит матч сборной России со Словенией в отборе чемпионата мира

Голкипер пока не провел ни одного официального матча за национальную команду.

Вратарь сборной России Юрий Дюпин не сыграет в матче квалификации ЧМ-2022 со Словенией.

Как сообщает пресс-служба РФС, 33-летний футболист покинул расположение национальной команды. Таким образом, в заявку на матч будут включены три голкипера: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Байер 04»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Добавим, что команда Валерия Карпина с 16 очками осталась на второй позиции секстета Н, уступая по дополнительным показателям Хорватии.

Матч между сборными России и Словенией состоится 11 октября. Игра пройдет в Мариборе.

источник: РФС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА сенсационно проиграл "Куньлунь Ред Стар"КХЛ пригрозила "Адмиралу" штрафомОбнародованы первые технические характеристики планшета Xiaoxin Pad Pro 12.6 с процессором QualcommИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаАверины сенсационно проиграли 16-летней сопернице
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика