Дюпин пропустит матч сборной России со Словенией в отборе чемпионата мира

Вратарь сборной России Юрий Дюпин не сыграет в матче квалификации ЧМ-2022 со Словенией.

Как сообщает пресс-служба РФС, 33-летний футболист покинул расположение национальной команды. Таким образом, в заявку на матч будут включены три голкипера: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Байер 04»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Добавим, что команда Валерия Карпина с 16 очками осталась на второй позиции секстета Н, уступая по дополнительным показателям Хорватии.

Матч между сборными России и Словенией состоится 11 октября. Игра пройдет в Мариборе.