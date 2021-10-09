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09 октября 22:25
автор: Александр Поволоцкий

«Фиорентина» намерена приобрести Ларссона в случае ухода Влаховича

Трансферная стоимость шведа оценивает футболиста в 14 миллионов евро.

«Фиорентина» ищет варианты с кандидатурой нападающего, если «фиалкам» поступит хорошее предложение по трансферу Душан Влаховича.

Как сообщает Firenzeviola, руководство команды нацелилось на игрока «Спартака» Джордана Ларссона. Контракт шведа с красно-белыми истекает в июне 2023 года. Отмечается. что переговоры между «Фиорентины» и «Спартаком» могут пройти быстро после трансфера экс-нападающего москвичей Александра Кокорина.

Добавим, что Влахович не хочет продлевать соглашение с «фиалками».

В текущем сезоне Ларссон провел 11 матчей за »Спартак» во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

источник: FirenzeViola.it
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