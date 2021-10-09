Сборная Польши разгромила дома Сан-Марино в матче отбора ЧМ-2022

В матче седьмого тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Польши победила на своем поле команду Сан-Марино со счетом 4:0.

В составе хозяев отличились Кароль Свидерски (10-я минута) и Томаш Кендзера (50), Адам Букса (84) и Кшиштоф Пентек (90+1). Еще один мяч в свои ворота отправил Кристиан Бролли (20).

Отметим, что этот матч стал последним в составе национальной команды для вратаря сборной Польши Лукаша Фабьянски. Он был заменен на 57-й минуте. Коллеги устроили Фабьянски проводы.

Cборная Польши набрала 17 очков и занимает второе место в таблице группы I. Сан-Марино располагается на шестой строчке, не имея очков.

В следующем туре поляки сыграют в гостях с Албанией. Сборная Сан-Марино примет команду Андорры. Оба матча состоятся 12 октября.