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09 октября 23:40
автор: Александр Поволоцкий

Сборная Польши разгромила дома Сан-Марино в матче отбора ЧМ-2022

Игра прошла на стадионе «Народовы» в Варшаве.

В матче седьмого тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Польши победила на своем поле команду Сан-Марино со счетом 4:0.

В составе хозяев отличились Кароль Свидерски (10-я минута) и Томаш Кендзера (50), Адам Букса (84) и Кшиштоф Пентек (90+1). Еще один мяч в свои ворота отправил Кристиан Бролли (20).

Отметим, что этот матч стал последним в составе национальной команды для вратаря сборной Польши Лукаша Фабьянски. Он был заменен на 57-й минуте. Коллеги устроили Фабьянски проводы.

Cборная Польши набрала 17 очков и занимает второе место в таблице группы I. Сан-Марино располагается на шестой строчке, не имея очков.

В следующем туре поляки сыграют в гостях с Албанией. Сборная Сан-Марино примет команду Андорры. Оба матча состоятся 12 октября.

ЧМ-2022

Отборочный турнир

Группа I

7-й тур

Польша - Сан-Марино - 5:0 (2:0)

Голы: Свидерски, 10; Бролли, 20 (автогол); Кендзера, 50; Букса, 84, Пентек, 90+1.

источник: «Советский спорт»
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