Венгрия уступила дома Албании в матче квалификации чемпионата мира

Сборная Албании обыграла команду Венгрии (1:0) в гостевом матче 7-го тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.
Автором единственного гола стал нападающий Армандо Броя. Форвард отличился на 79-й минуте.
После этой победы Албания набрала 15 очков и продолжает занимать второе место в таблице группы I. Венгрия с десятью очками располагается на четвертой позиции.
В следующем матче отборочного этапа албанцы 12 октября дома встретятся с Польшей. Венгрия в гостях сыграет против Англии.
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