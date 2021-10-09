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09 октября 23:50
автор: Александр Поволоцкий

Венгрия уступила дома Албании в матче квалификации чемпионата мира

Матч прошел на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

Сборная Албании обыграла команду Венгрии (1:0) в гостевом матче 7-го тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Автором единственного гола стал нападающий Армандо Броя. Форвард отличился на 79-й минуте.

После этой победы Албания набрала 15 очков и продолжает занимать второе место в таблице группы I. Венгрия с десятью очками располагается на четвертой позиции.

В следующем матче отборочного этапа албанцы 12 октября дома встретятся с Польшей. Венгрия в гостях сыграет против Англии.

ЧМ-2022
Квалификационный раунд
7-й тур

Венгрия - Албания – 0:1 (0:0)

Голы: Броя, 79.

источник: «Советский спорт»
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