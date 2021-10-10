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10 октября 08:21

Саутгейт остался доволен тем, как Англия смогла взломать глубокую оборону Андорры

«Родоначальники футбола» не проигрывают на протяжении семи матчей.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий после победы своей команды над Андоррой (5:0) в отборочном матче чемпионата мира-2022.

«Я доволен тем, как команда отнеслась к делу, учитывая специфику задачи. Нам нужно было взламывать глубокую оборону, и мы выпустили футболистов, которые могли принять этот вызов. Думаю, все получилось хорошо», - приводит слова Саутгейт BBC.

В составе победителей отличились Бен Чилуэлл (17-я минута), Букайо Сака (40), Тэмми Абрахам 59), Джеймс Уорд-Праус (79) и Джек Грилиш (86).

Cборная Англии набрала 19 очков и возглавляет турнирную таблицу группы I. Андорра располагается на пятой строчке, имея в активе три очка.

В следующем туре подопечные Гарета Саутгейта сыграют дома с Венгрией. Сборная Андорра на выезде встретится с Сан-Марино. Обе встречи состоятся 12 октября.

источник: BBC
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