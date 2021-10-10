Саутгейт остался доволен тем, как Англия смогла взломать глубокую оборону Андорры

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий после победы своей команды над Андоррой (5:0) в отборочном матче чемпионата мира-2022.

«Я доволен тем, как команда отнеслась к делу, учитывая специфику задачи. Нам нужно было взламывать глубокую оборону, и мы выпустили футболистов, которые могли принять этот вызов. Думаю, все получилось хорошо», - приводит слова Саутгейт BBC.

В составе победителей отличились Бен Чилуэлл (17-я минута), Букайо Сака (40), Тэмми Абрахам 59), Джеймс Уорд-Праус (79) и Джек Грилиш (86).

Cборная Англии набрала 19 очков и возглавляет турнирную таблицу группы I. Андорра располагается на пятой строчке, имея в активе три очка.

В следующем туре подопечные Гарета Саутгейта сыграют дома с Венгрией. Сборная Андорра на выезде встретится с Сан-Марино. Обе встречи состоятся 12 октября.