Гисдоль станет новым главным тренером «Локомотива»

Бывший наставник немецких «Гамбурга» и «Кельна» Маркус Гисдоль станет новым главным тренером московского «Локомотива». Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.

Ранее немецкий специалист работал главным тренером основной команды «Хоффенхайм» и ассистентом наставника «Шальке 04». С 2016 по 2018 годы Гисдоль возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 – «Кёльн».

Напомним, что ранее пост главного тренера «Локомотива» покинул Марко Николич.

После десяти туров в чемпионате России железнодорожники занимают четвертую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с казанским «Рубином». Встреча состоится 16 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.