Карасев будет ответственен за VAR в отборочном матче ЧМ-2022 Болгария - Северная Ирландия

Российский арбитр Сергей Карасев будет ответственен за ВАР в отборочном матче чемпионата мира-2022 между сборными Болгарии и Северной Ирландии. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Его помощником будет еще один россиянин - Алексей Лунев. Встречу на поле обслужит бригада арбитров из Белоруссии во главе с Алексеем Кульбаковым.

Матч Болгария - Северная Ирландия состоится 12 октября на стадионе «Васил Левски» в Софии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

В группе С отборочного цикла ЧМ-2022 Северная Ирландия с пятью очками располагается на третьей позиции, опережая Болгарию по дополнительным показателям.