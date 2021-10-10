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10 октября 13:23

Семин прокомментировал назначение Гисдоля главным тренером «Локомотива»

Немецкий специалист сменил на этом посту Марко Николича.

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение немецкого специалиста Маркуса Гисдоля главным тренером железнодорожников.

«У «Локомотива» очень хорошие ориентиры для каждого тренера. Это много чемпионских званий, много кубков. Хорошие результаты на европейской арене: полуфиналы Кубка кубков, четвертьфинал Лиги чемпионов. Новому тренеру мы пожелаем достичь и превзойти эти результаты», - приводит слова Семина «Чемпионат».

Ранее Гисдоль работал главным тренером основной команды «Хоффенхайм» и ассистентом наставника «Шальке 04». С 2016 по 2018 годы Гисдоль возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 – «Кёльн».

Напомним, что 5 октября пост главного тренера «Локомотива» покинул Марко Николич.

После десяти туров в чемпионате России железнодорожники занимают четвертую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с казанским «Рубином». Встреча состоится 16 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.

источник: Чемпионат.com
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