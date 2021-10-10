Смородская - о Гисдоле в «Локомотиве»: Я не верю в это назначение и ничего хорошего не жду

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение немецкого специалиста Маркуса Гисдоля главным тренером железнодорожников.

«У Рангника нет истории позитивного строительства клуба. У него есть история ковровых закупок. А чтобы потом получался хороший клуб и вишенка на торте… этого нет. Я абсолютно не верю в это назначение, ничего хорошего не жду. Очень жалко клуб, футболистов», - приводит слова Смородской «Чемпионат».

Ранее Гисдоль работал главным тренером основной команды «Хоффенхайм» и ассистентом наставника «Шальке 04». С 2016 по 2018 годы Гисдоль возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 – «Кёльн».

Напомним, что 5 октября пост главного тренера «Локомотива» покинул Марко Николич.

После десяти туров в чемпионате России железнодорожники занимают четвертую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с казанским «Рубином». Встреча состоится 16 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.