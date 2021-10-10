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10 октября 13:59

Экс-президент «Локомотива»: Гисдоль – исполнитель, будет ставить тот состав, который ему говорят

Немецкий специалист сменил на посту главного тренера железнодорожников Марко Николича.

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировала назначение немецкого специалиста Маркуса Гисдоля главным тренером железнодорожников.

«Я не знаком с творчеством Гисдоля, но скажу так: не важно, кто станет тренером «Локомотива», Гисдоль или Пупкин, главное – человек Рангника. Тот человек, который будет делать то, что говорит Ральф. Маркус – исполнитель, будет ставить тот состав, который ему будет говорить Рангник, тактика тоже будет от него идти», - приводит слова Наумова «Чемпионат».

Ранее Гисдоль работал главным тренером основной команды «Хоффенхайм» и ассистентом наставника «Шальке 04». С 2016 по 2018 годы Гисдоль возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 – «Кёльн».

Напомним, что 5 октября пост главного тренера «Локомотива» покинул Марко Николич.

После десяти туров в чемпионате России железнодорожники занимают четвертую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с казанским «Рубином». Встреча состоится 16 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.

источник: Чемпионат.com
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