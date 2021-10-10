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10 октября 16:04
автор: Максим Скороходов

ЦСКА в товарищеском матче сыграл вничью с «Нижним Новгородом»

Встреча прошла в Москве.

ЦСКА в домашнем товарищеском матче сыграл вничью с «Нижним Новгородом» со счетом 1:1.

На гол форварда армейцев Федора Чалова (47-я минута игры) гости ответили точным ударом своего нападающего Кирилла Косарева (76).

Следующие официальные матчи обе команды проведут 17 октября в рамках 11-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА сыграет на выезде ЦСКА, а «Нижний Новгород» в гостях против «Крыльев Советов».

В турнирной таблице РПЛ армейцы находятся на шестом месте (17 очков), а «Нижний Новгород» - на восьмом (14).

Товарищеский матч

Москва

ЦСКА - «Нижний Новгород» - 1:1 (0:0)

Голы: Чалов, 47 - Косарев, 76

источник: «Советский спорт»
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