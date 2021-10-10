ЦСКА в товарищеском матче сыграл вничью с «Нижним Новгородом»

ЦСКА в домашнем товарищеском матче сыграл вничью с «Нижним Новгородом» со счетом 1:1.

На гол форварда армейцев Федора Чалова (47-я минута игры) гости ответили точным ударом своего нападающего Кирилла Косарева (76).

Следующие официальные матчи обе команды проведут 17 октября в рамках 11-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА сыграет на выезде ЦСКА, а «Нижний Новгород» в гостях против «Крыльев Советов».

В турнирной таблице РПЛ армейцы находятся на шестом месте (17 очков), а «Нижний Новгород» - на восьмом (14).

Товарищеский матч