Александр Самедов - об игре со Словенией: Во второй раз нам может не повезти

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов спрогнозировал исход поединка между Россией и Словенией.

«Предстоит важный матч для нашей сборной, который окончательно может закрепить за нами второю строчку. Также мы в борьбе за первое место. Мы играем в гостях, а словенцы дома играют очень хорошо. Конечно, во второй раз нам не может повезти, как в игре со словаками. Но опять же, мы же достигли нужного результата», — сказал Самедов «СЭ».

Напомним, что сборная России набрала в отборочной группе Н 16 очков, столько же у лидеров - хорватов, но они выше подопечных Карпина из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Сборная Словении располагается на третьей строчке с 10 очками.