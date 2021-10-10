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10 октября 16:06
автор: Александр Бойченко

Александр Самедов - об игре со Словенией: Во второй раз нам может не повезти

Игра между Россией и Словенией состоится 11 октября в Мариборе.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов спрогнозировал исход поединка между Россией и Словенией.

«Предстоит важный матч для нашей сборной, который окончательно может закрепить за нами второю строчку. Также мы в борьбе за первое место. Мы играем в гостях, а словенцы дома играют очень хорошо. Конечно, во второй раз нам не может повезти, как в игре со словаками. Но опять же, мы же достигли нужного результата», — сказал Самедов «СЭ».

Напомним, что сборная России набрала в отборочной группе Н 16 очков, столько же у лидеров - хорватов, но они выше подопечных Карпина из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Сборная Словении располагается на третьей строчке с 10 очками.

источник: «Спорт-Экспресс»
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