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10 октября 16:22
автор: Александр Бойченко

«Барселона» хочет арендовать Стерлинга

Нападающий играет за английский «Манчестер Сити».

Руководство «Барселоны» планирует взять в аренду нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга.

Об этом сообщает Sport.es.

Сообщается, что каталонский клуб попытается арендовать Стерлинга в случае, если не подпишет новый контракт с Усманом Дембеле. Текущее соглашение француза с сине-гранатом истекает 30 июня 2022 года. Усману предлагали соглашение до 2025 года с сокращением заработной платы, но француз еще не принял это предложение.

Стерлинг провел 302 матча за «горожан», в которых отметился 115-ю голами и 88-ю голевыми передачами. В прошлом сезоне форвард провел 31 матч, забив десять мячей. Текущая трансферная стоимость англичанина составляет 90 миллионов евро.

источник: Sport.es
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