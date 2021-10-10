Самюэль Это'О: Эль-классико лучше, чем финал Лиги чемпионов

Бывший игрок «Реала» и «Барселоны» Самуэль Это'О рассказал о предстоящем матче испанских клубов.

«Никого не волнует, играет ли Криштиану Роналду или Месси. Все ждут победы любимой команды. Я играл в Классико и знаю, что это лучший матч в мире, хотя я не играл в финале чемпионата мира. Матч «Барса» - «Реал Мадрид» лучше финала Лиги чемпионов.

«Барселона» плохо стартовала, но это уникальный вызов. Игроки должны этим воспользоваться », - цитирует Это'о TMW.

После восьми сыгранных матчей «сливочные» располагаются на первом месте с 17-ю очками, сине-гранатовые идут на девятом месте с 12-ю баллами в активе.