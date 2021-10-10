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10 октября 17:04
автор: Максим Скороходов

Стал известен срок восстановления полузащитника «Локомотива» Магкеева

У футболиста травма крестообразных связок.

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева, уточнил сроки восстановления своего клиента после операции на колене.

Напомним, что хавбек получил повреждение во время матча девятого тура чемпионата России с «Химками» (0:0).

«Операция прошла успешно. Стас чувствует себя хорошо, начал реабилитацию. Не будем ничего загадывать, но восстановление будет минимум 6-7 месяцев. Стас находится в Германии, он будет там до 20-21 числа. Потом прилетит в Москву, где начнет работу с врачами «Локомотива», - приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в этом сезоне Магкеев провел восемь матчей, но результативными действиями не отметился.

источник: «Спорт-Экспресс»
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