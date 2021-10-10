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10 октября 17:15
автор: Александр Бойченко

Валерий Баринов - о матче со Словенией: Как и у Тютчева, в Россию можно только верить

Игра квалификации к ЧМ-2022 состоится 11 октября.

Известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов спрогнозировал результат матча между Россией и Словенией в рамках квалификации к ЧМ-2022, который состоится 11 октября.

«Перед матчем со Словенией есть тревога. Игры пока нет, по воротам толком не бьем. Перед игрой со Словакией я сказал, что нас спасет только чудо, оно и случилось. Как у Тютчева, в Россию можно только верить, поэтому давайте верить, может быть, все и будет», - сказал Баринов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что сборная России набрала в отборочной группе Н 16 очков, столько же у лидеров - хорватов, но они выше подопечных Карпина из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Сборная Словении располагается на третьей строчке с 10 очками.

источник: «Спорт-Экспресс»
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