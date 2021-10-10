Вератти заявил, что хочет завершить карьеру в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился мыслями о будущем. Итальянский футболист признался, что хотел бы остаться в парижском клубе до конца своей карьеры.

«У меня была возможность играть с величайшими чемпионами и против них. Это то, чего я хотел больше всего. В итоге я влюбился в этот клуб. Поэтому я всегда стараюсь на максимуме возможностей.

Парижанин навсегда? Я знаю, что всегда буду здесь», - цитирует Вератти beIN Sports.

Полузащитник играет за «ПСЖ» с 2012 года. За это время вингер успел провести 350 матчей за клуб во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 58 голевых передач.

В составе парижского клуба он стал семикратным обладателем чемпионата Франции, восемь раз выигрывал Суперкубок Фрнции и по шесть раз Кубок Франции и Кубок французской лиги. На минувшем Евро-2020 футболист выиграл турнир со сборной Италии.