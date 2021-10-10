Сборная Италии обыграла Бельгию в матче за третье место Лиги наций

Сборная Италии победила команду Бельгии со счетом 2:1 в матче за третье место Лиги наций.

Бронзовые медали «скуадре адзурре» принесли голы Николо Бареллы (47-я минута) и Доменико Берарди, реализовавшего пенальти (65).

У «красных дьяволов» отличился полузащитник Шарль де Кетеларе (86).

Напомним, что матч за победу в Лиге наций между сборными Испании и Франции также состоится сегодня. Игра пройдет в Милане и начнется в 21:45 по московскому времени.

Лига наций