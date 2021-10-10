Сборная Италии обыграла Бельгию в матче за третье место Лиги наций

Сборная Италии победила команду Бельгии со счетом 2:1 в матче за третье место Лиги наций.
Бронзовые медали «скуадре адзурре» принесли голы Николо Бареллы (47-я минута) и Доменико Берарди, реализовавшего пенальти (65).
У «красных дьяволов» отличился полузащитник Шарль де Кетеларе (86).
Напомним, что матч за победу в Лиге наций между сборными Испании и Франции также состоится сегодня. Игра пройдет в Милане и начнется в 21:45 по московскому времени.
Лига наций
Матч за третье место
Италия - Бельгия - 2:1 (0:0)
Голы: Барелла, 47, Берарди, 65 (пен.) - де Кетеларе, 86
Италия: Доннарумма, Бастони, Эмерсон, Ачерби, Ди Лоренцо, Локателли, Барелла (Кристанте, 70), Кьеза (Бернардески, 90), Пеллегрини (Жоржиньо, 71), Берарди (Инсинье, 90), Распадори (Кин, 65).
Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Денайер, Кастань, Салемакерс (де Кетеларе, 59), Витцель, Карраско (Троссард, 87), Тилеманс (де Брюйне, 59), Ванакен, Батшуайи.
Предупреждения: Вертонген, 14, Ди Лоренцо, 30, Витцель, 56, Алдервейрелд, 63, Эмерсон, 82.