Андрей Канчельскис - об игре против Словении: Важно показать качество, а не красоту футбола

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своими ожиданиями от выездного матча со Словенией в отборочном цикле ЧМ-2022.

«Мы будем играть с хорошей командой на выезде, поэтому будет тяжело, - сказал Канчельскис «СЭ». - Надеюсь, что сборная России возьмет три очка. Словения умеет обороняться и играть в атаке. Для нас матч со Словенией на выезде будет очень сложным, главное - не потерять очки. Важно будет показать качество, а не красоту футбола».

Напомним, что сборная России набрала в отборочной группе Н 16 очков, столько же у лидеров - хорватов, но они выше подопечных Карпина из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Сборная Словении располагается на третьей строчке с 10 очками.