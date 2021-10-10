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10 октября 18:07
автор: Александр Бойченко

Андрей Канчельскис - об игре против Словении: Важно показать качество, а не красоту футбола

Матч квалификации ЧМ-2022 со сборной России пройдет 11 октября.

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своими ожиданиями от выездного матча со Словенией в отборочном цикле ЧМ-2022.

«Мы будем играть с хорошей командой на выезде, поэтому будет тяжело, - сказал Канчельскис «СЭ». - Надеюсь, что сборная России возьмет три очка. Словения умеет обороняться и играть в атаке. Для нас матч со Словенией на выезде будет очень сложным, главное - не потерять очки. Важно будет показать качество, а не красоту футбола».

Напомним, что сборная России набрала в отборочной группе Н 16 очков, столько же у лидеров - хорватов, но они выше подопечных Карпина из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Сборная Словении располагается на третьей строчке с 10 очками.

источник: «Спорт-Экспресс»
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