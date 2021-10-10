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10 октября 18:21
автор: Александр Бойченко

Анатолий Бышовец: Дзюба помог бы сборной Карпина страдать

Нападающий отказался от вызова в национальную команду на октябрьские матчи сборной.

Экс-наставник сборной России ответил на вопрос о том, помог бы Дзюба сборной России в играх со сборными Словении и Словакии в рамках отбора на ЧМ-2022.

— Мне трудно сказать. Тренер Карпин не нуждается ни в каких советах. Он это доказал прошедшими матчами. Поступок Дзюбы не обсуждается, человек принял решение. Мы видим, что новая сборная форматируется с колес, нужно искать сочетания игроков, идет смена поколений. И я не понимаю, почему вопросы насчет Дзюбы появились у Дюкова, главы РФС.

Дзюба «помог» бы сборной России страдать. Черчесову он уже помог», - передает слова Бышовца «РБ-Спорт».

Напомним, что сборная России набрала в отборочной группе Н 16 очков, столько же у лидеров - хорватов, но они выше подопечных Карпина из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Сборная Словении располагается на третьей строчке с 10 очками.

источник: «РБ-Спорт»
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