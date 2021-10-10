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10 октября 18:27
автор: Максим Скороходов

Главный тренер сборной Словении: Мы заслуживаем победы над Россией

11 октября национальные команды проведут в Мариборе матч отбора на чемпионат мира в Катаре.

Главный тренер сборной Словении Матяж Кек гордится победой своей страны над Россией в стыковых матчах на мировое первенство 2010 года, но отмечает, что завтра будет другая игра.

«У нас ответственный матч. Хотим победы, мы ее заслуживаем. Желаю нам удачи. 12 лет с прошлого памятного матча — срок. Каждый раз с удовольствием приезжаем в Марибор. Не знаю, удастся ли нам повторить успех того матча, но это значимое для нас место. Воспоминания — прекрасная вещь, но нельзя сравнивать нынешнюю сборную Словении с той. Завтра будет новый матч. Россия находится в хорошей форме, выиграла у Словакии. Они заслуживают свое место, идут без поражений», - приводит слова Кека «Чемпионат».

Напомним, что сборная России набрала в отборочной группе Н 16 очков, столько же у лидеров - хорватов, но они выше подопечных Карпина из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Сборная Словении располагается на третьей строчке с 10 очками.

Игра квалификации на чемпионат мира 2022 года Словения - Россия пройдет завтра и начнется в 21:45 по московскому времени.

источник: Чемпионат.com
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