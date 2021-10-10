Словенский хавбек ЦСКА Бийол надеется использовать информацию о России в матче отбора на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Словении и московского ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от матча против команды России в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре.

«У нас позитивный настрой. Надеюсь, у Словении все получится. С нетерпением жду игры. Знаю русских игроков хорошо, большинство из них играют в РПЛ, они очень квалифицированные. У меня много информация, я построюсь использовать ее. Я играю в России, зарабатываю в этой стране, поэтому это будет особенный матч для меня, непростой», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бийол перешел в ЦСКА летом 2018 года из словенского «Рудара», прошлый сезон 22-летний полузащитник провел в аренде в Ганновере. За российскую команду футболист сыграл 76 матчей, в которых забил семь голов и шесть результативных передач.