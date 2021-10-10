ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 октября 18:44
автор: Максим Скороходов

Словенский хавбек ЦСКА Бийол надеется использовать информацию о России в матче отбора на ЧМ-2022

Сборные Словении и России сыграют между собой 11 октября.

Полузащитник сборной Словении и московского ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от матча против команды России в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре.

«У нас позитивный настрой. Надеюсь, у Словении все получится. С нетерпением жду игры. Знаю русских игроков хорошо, большинство из них играют в РПЛ, они очень квалифицированные. У меня много информация, я построюсь использовать ее. Я играю в России, зарабатываю в этой стране, поэтому это будет особенный матч для меня, непростой», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бийол перешел в ЦСКА летом 2018 года из словенского «Рудара», прошлый сезон 22-летний полузащитник провел в аренде в Ганновере. За российскую команду футболист сыграл 76 матчей, в которых забил семь голов и шесть результативных передач.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Воспитанница академии Плющенко выиграла Гран-при среди юниоровВасилий Казарцев отстранён от судейства как минимум до конца годаМолодёжная сборная России победила Северную ИрландиюВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииБывший муж Навки погряз в нищете
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика