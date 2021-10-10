Стало известно, по какой причине Буяльский и Миколенко попали на больничный

Из-за паузы в чемпионате, вызванной играми сборных в международном календаре, столичная команда проводит тренировки не в полном составе. Кроме «сборников», в небольшой мини-отпуск уходил главный тренер киевлян Мирча Луческу, который должен вернуться в Киев, сегодня, 10 октября.

Кроме этого, к матчу со «Львовом» пока не готовятся два игрока «Динамо» - Виталий Буяльский и Виталий Миколенко, которые также не смогли принять участие в сборе национальной команды. Как стало известно Meta-ratings.com.ua, Виталия Буяльского периодически беспокоят боли в спине, поэтому врачи рекомендуют ему сейчас отдых и восстановительные процедуры. Что касается Миколенко, до у него рецидив травмы мышцы, которая его начала беспокоить еще в матче с мюнхенской «Баварией».

После десяти туров в чемпионате Украины киевское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице с 26 очками, в активе «Львова» шесть очков и 13 место. Матч со «Львовом» пройдет 16 октября в 17:00 мск.