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10 октября 19:26
автор: Александр Бойченко

Манчини: Если бы не остались вдесятером с Испанией, то сыграли бы с ней так, как сегодня с Бельгией

Сборная Италии одолела Бельгию в матче за третье место.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результат матча за 3-е место со сборной Бельгии (2:1).

«У нас есть хороший выбор. Мы видели Италию в матче с Испанией и на Евро. Играть вдесятером непросто. Если бы в том матче у нас не осталось десять человек, мы бы сыграли примерно так же, как сегодня.

Сегодня наши футболисты показали хорошие качества в полузащите и атаке. Они доказали, что могут многое», - цитирует Манчини Rai Sport.

Бронзовые медали «Скуадра Адзурре» принесли голы Николо Бареллы (47-я минута) и Доменико Берарди, реализовавшего пенальти (65).

У бельгийских «красных дьяволов» отличился полузащитник Шарль де Кетеларе (86).

Напомним, что матч за победу в Лиге наций между сборными Испании и Франции также состоится сегодня. Игра пройдет в Милане и начнется в 21:45 по московскому времени.

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