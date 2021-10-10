Манчини: Если бы не остались вдесятером с Испанией, то сыграли бы с ней так, как сегодня с Бельгией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результат матча за 3-е место со сборной Бельгии (2:1).

«У нас есть хороший выбор. Мы видели Италию в матче с Испанией и на Евро. Играть вдесятером непросто. Если бы в том матче у нас не осталось десять человек, мы бы сыграли примерно так же, как сегодня.

Сегодня наши футболисты показали хорошие качества в полузащите и атаке. Они доказали, что могут многое», - цитирует Манчини Rai Sport.

Бронзовые медали «Скуадра Адзурре» принесли голы Николо Бареллы (47-я минута) и Доменико Берарди, реализовавшего пенальти (65).

У бельгийских «красных дьяволов» отличился полузащитник Шарль де Кетеларе (86).