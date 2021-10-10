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10 октября 19:30
автор: Александр Бойченко

Златко Далич: Завтра у Хорватии будет возможность сделать шаг в сторону Катара

Сборная России сыграет завтра с командой Словении в рамках квалификации к ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что завтрашний матч со Словакией является самым важным в квалификации ЧМ-2022.

«Наша цель - набрать как можно больше очков и выйти на первое место в группе. Нам необходимо набрать не менее 21 балла. Завтра, наверное, самый важный отборочный матч. У России сложная игра на выезде, и это наш шанс победить и сделать шаг навстречу Катар», - цитирует слова Далича 24sata.

Напомним, что сборная России набрала в отборочной группе Н 16 очков, столько же у лидеров - хорватов, но они выше подопечных Карпина из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Сборная Словении располагается на третьей строчке с 10 очками.

Игра квалификации на чемпионат мира 2022 года Словения - Россия пройдет завтра и начнется в 21:45 по московскому времени.

источник: 24sata
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