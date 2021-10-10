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10 октября 19:31
автор: Максим Скороходов

Ринат Билялетдинов предпочел бы видеть российского тренера во главе «Локомотива»

Железнодорожников возглавил немец Гисдоль.

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов скептически относится к тому, что красно-зеленых возглавил немец Маркус Гисдоль.

«Надо обеспечивать работой наших многочисленных безработных тренеров, которые ждут своего шанса. Я это знаю по себе, когда не один год сидишь в ожидании варианта, который будет интересен. Что получится – время покажет. В «Динамо» пришел немец Шварц — пока можно говорить, что угадали. Но надо все время следить, чтобы не было откатов назад. В случае с «Локомотивом» я буду не то, чтобы соринку в чужом глазу искать, но буду пристально следить за любыми изменениями», - приводит слова Билялетдинова «Газета.Ru».

Ранее Гисдоль работал главным тренером основной команды «Хоффенхайм» и ассистентом наставника «Шальке 04». С 2016 по 2018 годы немецкий специалист возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 – «Кельн».

После десяти туров в чемпионате России железнодорожники занимают четвертую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с казанским «Рубином». Встреча состоится 16 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.

источник: «Газета.Ru»
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