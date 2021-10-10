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10 октября 19:34
автор: Александр Бойченко

Валерий Карпин: Фаворита в матче со Словенией нет, шансы равные

Игра сборной России с командой Словении состоится завтра, 11 октября.

Главный тренер национальной сборной Валерий Карпин рассказал о предстоящей встрече отбора на ЧМ-2022 со сборной Словении, которая состоится 11 октября в Мариборе.

«Волнение? Про это не надо говорить, — сказал Карпин. — У нас нет задачи минимум. Об этом даже думать не надо.

Есть ли завтра фаворит? Наверное, их нет. Шансы 50 на 50. Даже при том, что Словения завтра играет дома, как и в 2009 году», - передает слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России набрала в отборочной группе Н 16 очков, столько же у лидеров - хорватов, но они выше подопечных Карпина из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Сборная Словении располагается на третьей строчке с 10 очками.

Игра квалификации на чемпионат мира 2022 года Словения - Россия пройдет завтра и начнется в 21:45 по московскому времени.

источник: «Спорт-Экспресс»
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