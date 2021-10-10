Карпин ответил на вопрос о связке Смолова и Жемалетдинова в атаке сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне отборочного матча ЧМ-2022 со сборной Словении ответил на вопрос об использовании клубных связок в сборной.

«Не используем клубные связки в сборной? Потому что используем других игроков. Это может быть удобнее, а может быть нет. Есть игроки, которые играют в старте. Смолов-Жемалетдинов сильны в атаке? А обороняться нам не надо? Считаю, у нас там проблема, а не в атаке», — передаёт слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что сборная России набрала в отборочной группе Н 16 очков, столько же у лидеров - хорватов, но они выше подопечных Карпина из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Сборная Словении располагается на третьей строчке с 10 очками.

Игра квалификации на чемпионат мира 2022 года Словения - Россия пройдет завтра и начнется в 21:45 по московскому времени.