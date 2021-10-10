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10 октября 19:41
автор: Александр Бойченко

Карпин ответил на вопрос о связке Смолова и Жемалетдинова в атаке сборной России

Игра со сборной Словении состоится завтра, 1 октября, в рамках отбора на ЧМ-2022.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне отборочного матча ЧМ-2022 со сборной Словении ответил на вопрос об использовании клубных связок в сборной.

«Не используем клубные связки в сборной? Потому что используем других игроков. Это может быть удобнее, а может быть нет. Есть игроки, которые играют в старте. Смолов-Жемалетдинов сильны в атаке? А обороняться нам не надо? Считаю, у нас там проблема, а не в атаке», — передаёт слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что сборная России набрала в отборочной группе Н 16 очков, столько же у лидеров - хорватов, но они выше подопечных Карпина из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Сборная Словении располагается на третьей строчке с 10 очками.

Игра квалификации на чемпионат мира 2022 года Словения - Россия пройдет завтра и начнется в 21:45 по московскому времени.

источник: Чемпионат.com
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