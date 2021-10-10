ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 октября 20:05
автор: Максим Скороходов

Карпин не был в курсе того, что сборная России потерпела поражение от Словении в Мариборе

Предматчевая конференция стала для главного тренера сборной России познавательной.

Наставник сборной России Валерий Карпин, оказывается, не знал, что гостевой стыковой матч сборной России за право сыграть на чемпионат мира 2010 года, в котором наша команда проиграла Словении (0:1), проходил в Мариборе, где данные национальные команды сыграют завтра.

«Пока вы не задали такой вопрос Сутормину, я даже не знал, что тот матч прошел в Мариборе - сказал Карпин корреспонденту «Советского спорта».

Добавим, что из-за того, что сборная России пропустила в предыдущем матче на своем поле (2:1), она проиграла Словении по сумме двух встреч по правилу гостевого гола, которое было отменено с текущего сезона.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Матадоры против мушкетёров. Кто станет победителем Лиги наций УЕФА?UFC Fight Night 194: Агапова одолела Мазо удушающим приемом"Сочи" одолел рижское "Динамо"Илья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаКузяев раскрыл, как изменилась атмосфера в сборной РФ без Дзюбы
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика