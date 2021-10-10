Карпин не был в курсе того, что сборная России потерпела поражение от Словении в Мариборе

Наставник сборной России Валерий Карпин, оказывается, не знал, что гостевой стыковой матч сборной России за право сыграть на чемпионат мира 2010 года, в котором наша команда проиграла Словении (0:1), проходил в Мариборе, где данные национальные команды сыграют завтра.

«Пока вы не задали такой вопрос Сутормину, я даже не знал, что тот матч прошел в Мариборе - сказал Карпин корреспонденту «Советского спорта».

Добавим, что из-за того, что сборная России пропустила в предыдущем матче на своем поле (2:1), она проиграла Словении по сумме двух встреч по правилу гостевого гола, которое было отменено с текущего сезона.