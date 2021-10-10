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10 октября 20:28
автор: Александр Бойченко

«Манчестер Юнайтед» предложит улучшенный контракт Магуайеру

Нынешний контракт англичанина истекает летом 2025 года.

«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с капитаном команды Гарри Магуайром.

По словам источника The Sun, английский клуб ведет переговоры с футболистом о новом пятилетнем контракте. Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет увеличить зарплату защитнику с 220 тысяч евро в неделю до 350 тысяч евро в неделю.

Защитник сборной Англии провел 114 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, забив пять голов и отдав пять голевых передач. В составе национальной команды Магуайер дебютировал 8 октября 2017 года в игре с Литвой.

источник: The Sun
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