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10 октября 20:48
автор: Александр Бойченко

Мы здесь для того, чтобы добиться долгосрочного успеха». Руководство «Ньюкасла» обратилось к фанатам

Напомним, 7 октября фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ.

Новый неисполнительный председатель «Ньюкасл Юнайтед» Ясир Аль Румайян написал открытое письмо болельщикам клуба.

«Спасибо всем болельщикам за слова поддержки и ободрения, которые мы получили, как новые владельцы футбольного клуба «Ньюкасл». Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что мы невероятно гордимся тем, что являемся попечителями такого клуба, как «Ньюкасл».

Самое главное, вы можете дождаться наших амбиций. Как и вы, мы хотим построить стабильно успешную команду. Мы здесь для того, чтобы добиться успеха в долгосрочной перспективе. Прежде всего, мы хотим поговорить с людьми внутри и за пределами клуба, чтобы узнать их мнение, прежде чем мы завершим наши планы», - приводит слова Ясира Аль-Румайяна Chronicle Live.

Напомним, что бывший владелец «Ньюкасла» миллиардер Майкл Эшли продал команду за сумму около 360 миллионов евро. Покупателем стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

В нынешнем сезоне подопечные Стива Брюса занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице, набрав три очка.

источник: Chronicle live
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